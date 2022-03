V Táboře se usadili dinosauři. Se svou jedinečnou show procestují jižní Čechy

Vrátit se v čase desítky milionů let zpátky, to je možné s unikátním představením Cestování s dinosaury. Tento projekt na dva týdny zakotvil v Táboře a bude pokračovat i do dalších jihočeských měst.

Cestování s dinosaury v Táboře v neděli 27. března. | Video: Lenka Pospíšilová

Pokud se chcete na vlastní kůži setkat s pravěkými tvory, dotknout se jich a užít si autentickou atmosféru druhohor, lze tak učinit do 3. dubna na parkovišti v Soběslavské ulici. Zde vyrostlo dočasné stanovišti deseti dinosaurů a jejich ošetřovatelů. Jak za organizační tým přiblížila Kristýna Alešová, v naší republice neexistuje žádný podobný projekt takového rozsahu. Diváci si v prostorách stanu představujícího jurský svět mohou doslova osahat na deset různých druhů „strašných ještěrů.“ VIDEO: Kulturní dům nabídl veletrh kreativního tvoření a nápadů Největší odezvu mají u malých návštěvníků jejich mláďata. To potvrdila i pětiletá Anna Krejčí, která na zážitek ze show jen tak nezapomene. „Nejvíce se mi líbil T-Rex, ale toho jsem se fakt bála,“ usmívala se dívka. „Největší radost jsem měla z mláďátka, které se jmenovala jako já, Anička,“ zhodnotila po dvouhodinovém představení. Mláďata i giganti Podle Kristýny Alešová, která je vzděláním lékařský antropolog, jde o interaktivní přednášku na téma život dinosaurů. „Je koncipována pro děti a doplněna replikami fosilií ve skutečných velikostech a dále také animatronickými dinosaury různých velikostí, od mláďat až po šesti nebo sedmi metrové exempláře, které ovládá jeden až dva operátoři,“ vysvětlila. Diváci tak nabývají dojmu, že se setkávají se skutečně živým tvorem, který se pohybuje v prostoru a reaguje na podněty. „Děti mají možnost pomoci nám nakrmit třeba tyranosaura rexe, nebo se nechat očichat stegosaurem, či si pohladit ankylosaura,“ zmínila Alešová. Požáry v přírodě na jihu Čech pokračují. Hasiči varují před pálením trávy Nechybí setkání tváří v tvář se spoustou dalších druhů, lze si prohlédnout také kopie fosilií, podle kterých paleontologové zrekonstruovali detailní podobu vyhynulých tvorů. Mimo to se dozví spoustu informací o jejich životě. K realizaci je dotlačil covid V minulosti pořádali přednášky v mateřských a základních školách. „Byl o ně velký zájem, a tak jsme si začali pohrávat s myšlenkou, že by bylo fajn zpřístupnit tento projekt širší veřejnosti,“ popsala dále. Paradoxně vše urychlila situace okolo koronaviru, protože v březnu 2020 došlo k uzavření vzdělávacích institucí. „Na toto období navázaly prázdniny, a tak jsme se rozhodli pro další krok, který rozšířil pole naší působnosti,“ vysvětlila s tím, že tak postupně vzniklo ve vybraných městech přírodní divadlo. „Hráli jsme například v parcích a nyní také v případě nepříznivých povětrnostních vlivů pod mobilním zastřešením. Akce tak může uskutečnit za každého počasí,“ popsala Alešová. Miluje nadšení dětí i dospělých. „Sledovat nadšení diváků při odhalování faktů o těchto fascinujících tvorech, jakými dinosauři bezesporu byli, je úchvatné. A sdílet ho s mými dětmi také,“ konstatovala. VIDEO: U Sudoměře opět válčili husité. Stejně jako před 602 lety Díky neuvěřitelně precizní práci tvůrců animatronických dinosaurů, májí realizátoři představení možnost vykouzlit úsměv a údiv na tvářích obecenstva. „Navíc jim můžeme dát třeba i impuls pro sběr dalších informací a stát se tak expertem na nějakou oblast vědění, to je obohacují i pro mě,“ řekla. To, že se dětem pomáhají rozvíjet, vzdělávat a přináší jim do života nadšení pro nějakou činnost, to je naplňuje pocitem, že dělají něco dobrého a smysluplného. „Tak můžu říct, že mě moje práce baví a naplňuje,“ zhodnotila Alešová. Během jihočeské tour navštíví města jako Soběslav, Jindřichův Hradec, Třeboň a České Budějovice. „Hledáme také prostory v Kaplici a v plánu jsou i Prachatice,“ uvedla závěrem.