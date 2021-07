„S kolegou jsme se snažili odchytit klokana, bohužel neúspěšně, našel díru v plotě,“ uvedl na svém facebookovém profilu strážník Miroslav Ryba a zveřejnil i fotografii klokana s výzvou, ať se jeho majitel přihlásí.

Následně byl v pondělí dopoledne klokan viděn na Budějovické ulici a poté i poblíž centra Univerzita. Jeho video zveřejnil na facebooku strážník Miroslav Moudrý.

Podle mluvčího táborských strážníků Pavla Šimka byl úplně první výskyt hlášen z Větrov, kde se nachází zoo. Odsud však neutekl, jak potvrdil mluvčí zoo Filip Sušanka. „Ani to není možné, my máme v zoo pouze albínské klokany, tedy zcela bílé,“ uvedl mluvčí. Podle dalších zpráv klokan zamířil podél vlakového mostu směrem na Bechyni. „Snažíme se ho najít, ale zatím se nám ani během dne nikdo další neozval. Jsme domluveni s veterinářem, že by se ho pokusil na dálku uspat, pokud se nám podaří k němu přiblížit dostatečně blízko,“ doplnil Pavel Šimek.

Po majiteli klokana zatím stále pátrají. „Zatím šetříme tip, že by mohl být jednoho chovatele z Radimovic u Želče,“ dodal. Nejedná se o první neobvyklý odchyt zvířete v ulicích Tábora. „Už jsme tu chytali vydru, prase domácí i divočáka, a také velblouda z cirkusu,“ uzavřel.