/VIDEO/ Klub žen Sedlice uspořádal v neděli 27. srpna již 13. ročník oblíbené akce pro malé i větší s názvem Loučení s prázdninami aneb pohybu není nikdy dost.

Loučení s prázdninami v Sedlici. | Video: Kateřina Brabcová

Bohužel, nedělní odpoledne začalo deštivě, a tak to vypadalo, že se akce bude muset úplně zrušit. A to by byla velká škoda. Naštěstí husté mraky o půl druhé rozrazily nesmělé sluneční paprsky a bylo rozhodnuto. „Pro děti bylo letos nachystáno devět stanovišť, na kterých si mohly otestovat svou tělesnou zdatnost. Vis na hrazdě, opičí dráha, házení míčků, badminton, skákání v pytli, chození na chůdách či po slackline, boj na kladině i minigolf děti zaujaly natolik, že je zkoušely opakovaně,“ řekl místostarostka Kateřina Brabcová.

Nepříznivá předpověď počasí ovlivnila účast, proto dětí dorazilo méně než jindy. Ti, kteří si akci ujít nenechali, si mohli vyzkoušet i obrovskou dvacetipětimetrovou nafukovací překážkovou dráhu zvanou bootcamp, která se stala hlavním lákadlem. Pro ty nejmenší byl k dispozici skákací hrad. Děti na startu obdržely hrací kartu, se kterou obešly všechna stanoviště a následně si mohly opět na startu vyzvednout zaslouženou sladkou odměnu včetně poukázky na výbornou sedlickou zmrzlinu.