Jihočeské divadlo přichystalo na prosinec online zpestření adventní doby a také program, který zažijete naživo.

Jihočeské divadlo vydalo dvě publikace - vystřihovánky postaviček z betléma k povídkám Vánoce pro kočku a adventní zpěvník opery divadla s 24 barokními písněmi | Foto: Deník/Kamila Šmídová

Těšit se můžete například na tradiční vánoční koncerty Jihočeského divadla v Katedrále svatého Mikuláše. Šéf opery Jihočeského divadla Tomáš Ondřej Pilař ke koncertům vysvětluje vysvětluje: „Každý rok párujeme Českou mši vánoční Jakuba Jana Šimona Ryby s jednou skladbou současného skladatele nebo skladatele 20. století.“ Tentokrát uslyšíte světovou premiéru oratoria Mít v sobě hvězdu varhaníka a skladatele Mikoláše Troupa. „Bude to takové poetické, spirituální a hudebně symfonické dílo,“ slibuje Tomáš Ondřej Pilař. Na koncert zajděte 21. a 26. 12. Děti můžete vzít do Malého divadla až do 29. 12. na představení pro nejmenší Gloria aneb Docela malé klanění docela malému neviňátku. Na pátek 3. prosince je plánovaná premiéra opery pro nejmenší Mimiopera.