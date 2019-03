„Na podzim lidé volili ze dvou kandidátek, teď mají sestavené čtyři,“ uvedla vedoucí odboru vnitřních věcí milevského městského úřadu Jana Čunátová.

Mezi těmi, kdo se znovu ucházejío funkci zastupitele, je i současný starosta Pavel Dvořák (55 let), který je lídrem kandidátní listiny Svobodní.

Do voleb jdou znovu také místostarosta Petr Pechánek (47 let), zastupitelé Miroslav Vostřák (50 let) a Miroslav Zíka (52 let) za KDU – ČSL. Ten je na pozici lídra. Lídrem kandidátky Lidé obci je Hana Vácová (35 let) a kandidátky Obec lidem Marcela Dolejší (45 let).

Mimořádné volby byly na Písecku v roce 2016 v Ražicích. Tehdy se do zastupitelstva se dostalo všech devět zájemců z jediné kandidátky SNK Obec lidem.

Volby do zastupitelstva obce Přeštěnice se uskuteční v sobotu 30. března od 8 do 22 hodin.

O přízeň obyvatel se utká 36 kandidátů ze čtyř kandidátek.