Strakonicko – Řidiči mohou jásat, ceny pohonných hmot na Strakonicku v posledním týdnu klesají. Někdo o haléře, jinde až o korunu.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Pavel Sonnek

„Šli jsme s cenou dolů. Už je to ale asi tak měsíc. Bylo to přibližně o korunu,“ potvrzuje obsluha čerpací stanice u letiště v Lipkách ve Strakonicích. Řidiči tam benzin natankují za 30,90 korun. Jak dlouho ale tato cena vydrží, není jasné. „Ceny se mění někdy ze dne na den,“ zmínil se provozovatel čerpací stanice. Podle něj ceny pohonných hmot neodrážejí to, že se v letních měsících chystají všichni na dovolenou, roli hraje vždy cena ropy. Také na strakonické čerpací stanici OMW natankovali ještě před týdnem řidiči Natural 95 za 33,90 Kč/l včera už byl o čtyřicet haléřů levnější.