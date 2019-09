Chirurgické oddělení Nemocnice Písek provede ročně zhruba 100 operací zhoubných nádorů prsu, dalších přibližně 50 se týká nezhoubných onemocnění. Výkon se skládá ze dvou částí: odstranění zhoubného nádoru v prsu a dále odstranění uzlin, v nichž mohou být také rakovinné buňky. „V minulosti se při zhoubném nádoru odstraňovaly všechny uzliny z podpaždí. Některé ženy měly po jejich odstranění dlouhodobé, až několikaleté komplikace ve smyslu otoků horní končetiny. Tyto otoky jsou nepříjemné a zhoršují kvalitu života, zejména pokud se vyskytují na dominantní končetině,“ uvedla Marta Horáková, primářka Chirurgického oddělení Nemocnice Písek.

Už několik let se proto běžně provádí tzv. detekce sentinelové uzliny (neboli strážní uzliny). Výkon spočívá v odstranění první uzliny na začátku podpaždí, nejblíže nádoru, a jeho následném vyšetření během samotné operace, kdy se do dvaceti minut stanoví, zda je uzlina postižena rakovinou. Pokud neobsahuje nádorové buňky, ostatní uzliny se ponechávají a žena je ušetřena zmíněných komplikací. „Označení první uzliny se může provádět barvou, což není příliš přesné, nebo radioaktivní látkou, která je dostupná jen na odděleních nukleární medicíny. Ani tento zákrok ale není pro pacientky příliš komfortní, protože se musejí nechat den před operací odvézt sanitou do jiného zdravotního zařízení, kde je uzlina den předem označena radionuklidem. Po návratu se musí operovat hned ráno další den, než radioaktivita vyprchá,“ upřesnila primářka Horáková.

Písecká nemocnice nyní jako 3. v republice a jediná v jižních Čechách používá ke značení strážní uzliny feromagnetickou látku bez potřeby nukleární medicíny. Pacientku díky tomu vyšetří i odoperují na jednom pracovišti, v Písku, nemusí nikam cestovat. Signál z uzliny lze navíc detekovat dalších sedm dnů, operace první den není nezbytná.

„V oblasti léčby nádoru prsu jdeme s dobou. Je to jedna z hlavních náplní nejen našeho chirurgického pracoviště, ale celé nemocnice, která jako jediné krajské lůžkové zařízení disponuje skríningovým mamografem. Všechny pacientky s nádorem prsu řeší tým, v němž jsou zastoupeni onkolog, radiolog, chirurg a případně další specialista. Ke každé pacientce přistupujeme individuálně a ještě před započetím léčby se dohodneme na optimálním postupu. Úzce spolupracujeme s Ústavem péče o matku a dítě, kde se provádí stovky operací tohoto typu ročně a je největším republikovým centrem pro léčbu nádoru prsu,“ doplnila primářka písecké nemocnice.

