O novinku se postaral Erwann Mallier, původem Francouz žijící téměř osmnáct let v Čechách. Osm let pracoval v Písku v automobilovém průmyslu, pak odešel do Brna. „Věděl jsem, že se chci vrátit do Písku a dělat něco svého. Když jsem se setkal s tímto projektem, řekl jsem si, že to je ono,“ popsal Erwann Mallier, vzděláním strojní inženýr.