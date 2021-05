Místnost sousedí s čekárnou. V ordinaci záchranářů má při každém provozu OČKA službu člen Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. „Jsou tam pro případ náhle vzniklé poruchy zdraví kohokoli z přítomných. Naši záchranáři jsou na velmi akutní stavy trénovaní, takže jsou takovou pojistkou. Zatím jsme však žádné vážnější zdravotní potíže neřešili, a to ani v souvislosti s očkováním,“ vysvětluje vedoucí lékařka strakonické Zdravotnické záchranné služby Zuzana Hornychová.

Na směnách v OČKU se záchranáři střídají nepravidelně, ale vždy tam někdo z nich je. „Do služby do OČKA chodíme dobrovolně, nad rámec svých služeb,“ uvedla usměvavá komunikativní záchranářka, která ale nechtěla prozradit své jméno.

Záchranáři mají v OČKU plně vybavenou místnost, se vším, co by mohli potřebovat, včetně defibrilátoru, léků a dalšího vybavení. „Zatím jsem ho nepotřebovala. Ošetřovala jsem pár lidí, kterým se udělalo nevolno. Většinou ale jejich problémy pramenily z psychického rozrušení, případně se jim udělalo nevolno, když bylo venku horko. Nezažila jsem tu, že by zdravotní obtíže přímo souvisely s očkováním,“ dodala záchranářka. V případě, že by někdo opravdu zkolaboval, začnou záchranáři s jeho ošetřováním a zároveň zavolají vůz zdravotnické záchranné služby. Ta by vyjížděla ze svého stanoviště v areálu nemocnice.

Službu konající záchranář několikrát za hodinu projde očkovací centrum, aby se přesvědčil, zda někdo nepotřebuje jeho pomoc. Oranžový oblek záchranáře často upoutá pozornost klientů. „Někdy mě lidé zastaví a dávají mi vyplněné souhlasy s očkováním. Tak jim samozřejmě poradím,“ uzavřela zdravotnice, kterou po službě v OČKU čekala noční směna na záchranné službě.

Kateřina Koželuhová, referentka nemocnice