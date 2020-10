/ROZHOVOR/ Eva Jiskrová z Veselí nad Lužnicí je vedoucí obchodu Večerky „U Kina“ a jak říká, v obchodě má pořád plno zákazníků. Otevřeno má od 8 hodin do 22 hodin, 365 dní v roce a pracuje zde se synem.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Zaznamenáváte teď v malém obchodě Večerka u Kina ve Veselí nad Lužnicí větší zájem zákazníků, když jsou nyní více lidé na home officech?

Možná vás překvapím, ale řekla bych, že je to pořád stejné. Ať je jákákoliv doba, důležité je vždy to, co nabízíte a za kolik korun. Dále pak záleží, jakou přidanou hodnotu obchodu přidáte. Tedy jaká je obsluha a co za kolik nabízíte.