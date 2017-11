V nemocniční prádelně hořelo! Pro tentokrát šlo jen o cvičný poplach...

Strakonice - Jsou dvě minuty po deváté hodině ranní a na hasičském dispečinku ve Strakonicích je vyhlášený poplach.

V prádelně strakonické nemocnice je spousta dýmu, není na krok vidět. Hoří. Během chvilky je z dálky je slyšet houkání sirény a za další čtyři minuty projíždí bránou, kam mohou běžně pouze záchranáři, přijíždí první hasičské auto a po něm hned následuje další. Zastavují před budovou bufetu, kde je v suterénu umístěná nemocniční prádelna. Hasiči vyskáčou z aut a okamžitě nasazují dýchací masky a vyrážejí do zakouřeného prostoru zkontrolovat terén. A nyní zazní informace, že jde pouze o cvičný poplach, o kterém vědělo pouze vedení nemocnice a hasiči, kteří řeší tyto záležitosti. „Cvičné poplachy děláme v nemocnici často, vždy jde o to zjistit, zda je vše v pořádku včetně únikových cest a zabezpečení v pořádku nebo jsou ještě někde rezervy,“ dodal ke středečnímu cvičení ředitel nemocnice Tomáš Fiala. Co se týká konkrétně strakonické nemocnice, nácvik lokalizace požáru a evakuaci lidí už zažila každá z nemocničních budov.



Při této středeční akci byly v 11 minutě od vyhlášení poplachu na hasičském dispečinku nalezeny dvě zraněné osoby v suterénu budovy. „Potom ihned následovala evakuace obou osob,“ řekl František Hrach, vedoucí pracoviště Integrovaného záchranného systému a služeb ve Strakonicích.



Strakonická nemocnice je rozsáhlým areálem, pro hasiče je zde spoustu rizikových míst.



Nejproblematičtější prostory jsou především místa v podzemí a lokality, kde je úložiště tlakových nádob.