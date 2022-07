Podle Petra Studenovského, předsedy představenstva Jihočeských nemocnic, bude záležet na konkrétních možnostech jednotlivých zařízení. „Zástupci všech nemocnic se účastnili pondělního jednání ohledně podávání druhé posilující dávky,“ uvedl pro Deník Petr Studenovský. Dodal, že vzhledem k doporučení ohledně osob, které se mají nyní očkovat, by očkování měli primárně provádět v rámci preventivní péče praktičtí lékaři. „Zapojí se samozřejmě i naše nemocnice. Je potřeba sledovat webové stránky jednotlivých nemocnic, kde občané uvidí, kde a v jakém termínu bude očkování v dané nemocnici probíhat,“ připojil Petr Studenovský.

Zatím bez registrace

Vysvětlil také, že zatím se bude očkovat bez registrace. „Registrace není prostřednictvím centrálního rezervačního systému, který provozuje ministerstvo zdravotnictví, zatím možná. Systém bude pro občany spuštěn až 15. srpna. Bude se tedy jednat o očkování bez registrace,“ uvedl Petr Studenovský. „Je to i z toho důvodu, že jednotlivci již volají a dotazují se, ale domníváme se, že ten počet zájemců bude narůstat postupně a dle situace kolem zájmu budou naše nemocnice reagovat případným navýšením kapacity očkování,“ doplnil Petr Studenovský.

Podle Kateřiny Koželuhové, tiskové mluvčí společnosti Jihočeské nemocnice, je očkování druhou posilující dávkou vakcíny proti covid-19 (celkově už čtvrtou) primárně určeno pro osoby nad 60 let a dále chronicky nemocné pacienty ve věku 18-59 let. Ostatní osoby starší 18 let, bez zdravotních komplikací, by se měly očkovat až v druhé polovině srpna. Přeočkovává se vakcínami Spikevax (Moderna) a Comirnaty (Pfizer) a na přeočkování mohou přijít osoby, které byly primárně očkované vakcínami Pfizer, Moderna, Astra Zeneca a Janssen, nikoliv Novavax.

Už na dnešek například naplánovali podle Kateřiny Koželuhové, tiskové mluvčí Jihočeských nemocnic, zahájení vakcinace v Očko centru ve Strakonicích. Konkrétně od 8 do 12 hodin a zítra od 14 do 15 a od 16 do 17 hodin. „Zatím lze využít pouze očkování bez registrace. Očkovací centrum ve Strakonicích je stále v první patře nad nemocniční lékárnou,“ doplnila Kateřina Koželuhová s tím, že další termíny budou zveřejněny na webu a facebooku Nemocnice Strakonice.

Zájem se těžko odhaduje

Těžko se ale předem odhaduje zájem o vakcinaci. V kraji má první posilující dávku podáno přibližně 268 tisíc osob. Od toho lze odvodit, jaký by mohl být zájem o druhou. „Bude však velmi záležet na vývoji situace kolem covid-19 v republice, kraji, jaký bude dopad na lůžka v nemocnicích apod. Kolik a jak budou očkovat praktičtí lékaři, si rovněž netroufáme odhadnout. Jsou lékaři, kteří očkovali a očkují a praktici, kteří se do očkování vůbec nezapojili. Zapojení nemocnic bude záležet na zájmu o očkování a dle toho bude i postup,“ vysvětlil Petr Studenovský.

Nemocnice České Budějovice (NCB) provádí očkování proti covid-19 v současnosti výhradně na základě objednání přes centrální rezervační systém https://crs.uzis.cz. Na webu uzis.cz lze najít i aktuální seznam očkovacích míst. „Českobudějovická nemocnice dosud prováděla očkování první, druhou a první posilovací dávkou. Očkování v průběhu letních prázdnin probíhá jednou za tři týdny, na poslední termín dorazilo 269 zájemců o očkování, na ten předchozí 118 osob,“ přiblížila zájem veřejnosti Iva Nováková, tisková mluvčí NCB. „Při vrcholu očkování v OČKU na Výstavišti ČB jsme denně aplikovali až 1845 dávek vakcín,“ doplnila Iva Nováková.