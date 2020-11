Jak v současné době vypadá situace ohledně koronaviru? Roste stále počet pacientů?

V druhé polovině minulého týdne jsme pozorovali určité snížení počtu přijímaných pacientů. Z počtu 80 až 90 jsme se dostali na 70 pacientů aktuálně hospitalizovaných. Takže trendově bych hovořil zatím o stagnaci.

Kolik je „mimo provoz“ lékařů a dalších zdravotnických pracovníků?

V karanteně i izolaci bylo v pondělí ráno 9. listopadu 50 spolupracovníků.

Jak vidíte jako zkušený lékař další vývoj?

Z krátkodobého hlediska nám statistici hlásí mírné snižování počtu nakažených, bude určitě záležet na reprodukčním čísle R. Pokud se dostane pod 1, vývoj by měl být příznivý. Uvidíme, co udělá chladnější počasí – s novým koronavirem ještě nejsou klimatické zkušenosti, ale jiné viry se v mrazu skutečně tolik nešíří. V nemocnici jsme připraveni, od čtvrtka máme pro COVID pozitivní pacienty k dispozici čtyři standartní stanice, k tomu ARO i část následné péče. No, a z hlediska střednědobého – rozhodne, kdy bude k dispozici kvalitní prověřená vakcína.

Využívá strakonická nemocnice také dobrovolníky? Hlásí se?

Dobrovolníky využíváme, v současné době jich máme 32. Většinou jde o studenty a studentky různých zdravotnických škol – budějické zdrávky, Jihočeské univerzity, mediky z Prahy i Plzně, z pedagogické fakulty, příslušníky Armády ČR ale i bývalé spolupracovníky, kteří třeba se zdravotnictvím už nemají nic společného. A nabízejí se další, děkujeme!

Ovlivnil koronavirus váš nástup do funkce senátora?

Asi ano – všechno je dneska tak trochu „jinak“, v Senátu na klubu se scházíme v rouškách. Nyní v týdnu mě čeká ustavující schůze 13. senátního období a pak schůze pracovní. Program bude dosti obsáhlý, právě s ohledem na nouzový stav státu.