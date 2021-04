Od sobotního do nedělního večera zaznamenali hygienici 27 nově potvrzených případů onemocnění COVID-19. V souvislosti s touto chorobou nebylo hlášeno žádné úmrtí v souvislosti s covidem. Kumulativní počet diagnostikovaných k nedělní osmnácté hodině dosáhl v regionu 94 644. Počet vyléčených setrval na 87 463. Počet aktuálně pozitivních vrostl o 27 na 5 568 osob. Od loňského března, kdy byl v Jihočeském kraji zaznamenán první případ onemocnění, zde v souvislosti s koronavirem hygienici verifikovali celkem 1 613 úmrtí.

Od soboty do neděle přijaly laboratoře k PCR vyšetření 160 suspektních vzorků a 19 vzorků od samoplátců. Z výsledků potvrdili hygienici k nedělní 18. hodině 27 pozitivních případů. K nemocným přibylo 16 žen a 11 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českokrumlovsku (8), Táborsku (6) a Českobudějovicku (5).

„V patnácti nových případech, tedy ve více než polovině, byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině. Jeden případ se týkal škol a jeden sociálních služeb. Jedna osoba se infikovala v Německu. Celkem jsme v právě končícím týdnu - od pondělního do dnešního večera – v kraji verifikovali 1452 případů, to je průměrně přibližně 207 případů na den. Týden předtím to bylo 224 případů, vidíme tedy další pozvolný pokles dynamiky nových případů,“ uvedla v neděli ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 5 568 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 823 na Českobudějovicku, 877 na Táborsku, 749 na Jindřichohradecku, 666 na Písecku, 547 na Českokrumlovsku, 481 na Prachaticku a 425 na Strakonicku.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 237 163 PCR vyšetření. V povinné karanténě se k nedělní 18. hodině nacházelo 2 060 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se zvýšil o 19 na celkových 14 702,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v neděli večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 49 146 žen a 45 498 mužů. Z celkových 94 644 dosud potvrzených případů je 27 053 z Českobudějovicka, 15 601 z Táborska, 15 487 z Jindřichohradecka, 11 932 z Písecka, 10 329 ze Strakonicka, 7 608 z Českokrumlovska a 6 634 z Prachaticka.

Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 9 571 dětí ve věku do 14 let, z toho celkem 2 009 do čtyř a 3 489 od čtyř do devíti let. 9 210 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 12 380 do kategorie 25 až 34 let, 15 958 do kategorie 35 až 44 let, 18 108 případů do kategorie 45 až 54 let a 13 528 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 15 889 nemocných patří do skupiny 65+.

KHS Jihočeského kraje