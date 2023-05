/VIDEO/ Pergola v Modlešovicích, místní části Strakonic, byla 30. dubna obležena dětmi a jejich rodiči. Zatímco dospěláci stavěli májku, děti využívaly hřiště k hrám.

Stavění májky v Modlešovicíh 30. dubna 2023. | Video: Deník/Petr Škotko

Májka se začala zvedat k nebi kolem 17. hodiny. Na první pohled ale bylo znát, že není "úplně nová". To potvrdil jeden ze stavěčů. "Je to loňská májka, jen jsme vyměnili špičku. To asi nevadí," řekl.

Nevadilo. Stačilo pár minut a májka byla upevněna v mohutném ukotvení. Potom už nastala volná zábava.