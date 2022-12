Proslulá restaurace Masné krámy v Krajinské ulici patří k tradičním turistickým atrakcím města, i když hlavně z gastronomického hlediska. Budějovický Budvar, n. p., je zde v nájmu.

O změně se ale podle Petra Dvořáka, ředitele Budějovického Budvaru, neuvažuje. Spekulace, které se objevily, o ukončení působení Budvaru ke konci roku v Masných krámech označil za nesmysl. „Masné krámy se rovnají Budějovický Budvar a naopak. A tak to i zůstává,“ říká Petr Dvořák. „S majiteli jsme se již před několika týd᠆ny dohodli na prodloužení nájemní smlouvy,“ dodal Petr Dvořák. Potvrdil ale záměr Budějovického Budvaru rekonstruovat objekt Malého pivovaru, který národnímu podniku patří v ulici Karla IV. „Chystáme nutnou rekonstrukci celé budovy. V současné chvíli se dělají projekční práce za účelem získání stavebního povolení,“ zmínil Petr Dvořák.

Desítky zákazníků

Na náměstí i v jeho blízkém okolí pak lze najít Budvar nejen v Masných krámech nebo Malém pivovaru. "V historickém centru máme stabilní pozice a hned několik provozoven, kde se Budvar čepuje. Řádově desítky dlouhodobých zákazníků. Budějovice jsou náš domácí region a jako takový mají jasnou prioritu," zdůrazňuje s úsměvem Petr Dvořák.

Zákazníkům, kteří mají kromě chuti na Budvar i chuť přispět na dobrou věc, následně Petr Dvořák nabídl lahvový Požehnaný ležák, zvláštní várku, z níž výtěžek každoročně putuje na konto Diecézní charity. Prodává se v Globusu a Masných krámech.

Biskupský patronát

Požehnaný ležák má svůj název díky středě 14. září, kdy v Budějovickém Budvaru požehnal zvláštní várce světlého ležáku Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický. Učinil tak v rámci tradiční charitativní akce pivovaru, kdy výtěžek z prodeje této várky poputuje Diecézní charitě České Budějovice. Letos již po šesté. Pro charitativní účely se touto cestou v minulosti podařilo vybrat již bezmála jeden milion korun. „Tato akce nám umožňuje propojit to, co máme rádi, vaření piva, s dobrým úmyslem. A to k Vánocům, kdy je požehnaný ležák prodáván, určitě patří,“ uvádí Petr Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru.

Charitativní ležák se vaří dle stejné osvědčené receptury jako Budweiser Budvar Original, který je vlajkovou lodí národního pivovaru od samého počátku. Akt žehnání probíhá v okamžiku, kdy je várka čerstvě dovařena. Ta následně putuje do ležáckého sklepa, kde týdny zraje. Prodává se letos pouze v lahvovém balení.