Investorem je Ředitelství silnic a dálnic České Budějovice. Vedoucí úseku výstavby Irena Šulistová řekla důvody zdržení. „Bohužel, neúměrně se protáhlo vykupování pozemků. Roli hrála také stanoviska všech dotčených orgánů. Předpokládáme, že k zahájení výstavby dojde příští rok na jaře.“

První zmínka o výstavbě se objevila loni v září.

Starosta Josef Honz tehdy pro Strakonický deník uvedl: „Začít by se mohlo na přelomu let 2020/2021.“ V úterý 25. srpna vzhledem k situaci řekl: „Nemyslím si, že se začne letos. Jde o velkou zakázku a vydání stavebního povolení není hned.“

Lnáře jsou obcí, která nemá jediný přechod pro chodce. Co by pro ni znamenala kruhová křižovatka naznačila už před rokem ředitelka školy Jitka Venclová. „S dětmi chodíme na hřiště, které je přes hlavní silnici. Je to dost nebezpečné.“

Křižovatka by měla přijít na 29 milionů korun bez DPH.