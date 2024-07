Z monitoringu hnízdění a kroužkování vyplývá, že naposledy se tady kroužkovalo v roce 2015. Pak v Blatné několik let čápi nebyli, až letos.

close info Zdroj: archiv lihovaru zoom_in V lihovaru v Blatné je hnízdo od 30. let. Od roku 1971 se zde mláďata čápů pravidelně kroužkují.

První kroužkování zde bylo evidované v roce 1971. Tehdy zde čapí pár vyvedl tři mladé. V roce 1978 se v Blatné mimořádně urodilo. Do čapí populace zde přibylo pět mláďat. To se povedlo ještě v roce 1993 a podle dostupných informací se to už více neopakovalo. Několikrát se však podařilo vyvést čtyři mladé. V letech 2016 až 2023 se tady čápata nenarodila. Buď zde hnízdil pár, který nevyvedl mladé, nebo sem přiletěl pouze jeden čáp.