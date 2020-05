V předškolních strakonických zařízeních dojde o letních prázdninách ke zvýšenému provozu. Stane se tak po dohodě zřizovatele s vedením jednotlivých mateřských škol.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Radek Ctibor

Novinářům to řekla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková. „Oproti standardnímu provozu v běžném prázdninovém režimu, kdy funguje pouze jedna školka pro celé Strakonice, budou o letošních prázdninách otevřena všechna předškolní zařízení vyjma odloučených pracovišť MŠ U Parku (bývalá ZŠ Lidická) a MŠ Lidická 625 (odloučené pracoviště ul. Stavbařů),“ řekla Markéta Bučoková. Jde totiž o provozy bez možnosti vlastního stravování s výjimkou tří týdnů, a to od 27. července do 14. srpna.