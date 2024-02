Zatímco v prosinci byli strakoničtí městští strážníci ohledně špatného parkování trošku benevolentnější, s nástupem nového roku se do hlídkové činnosti a kontrol ponořili zase naplno.

Parkování v lednu. | Foto: MP Strakonice

„V lednu se proti dopravním značkám a pravidlům v dopravě provinilo 432 šoférů. Opět se jednalo o klasické případy. Stání na chodníku, na zeleni, před vjezdy, před kontejnerovými hnízdy, v zákazech stání či zastavení, nebo nezaplacení parkovacího poplatku, kde je to nutné,“ řekla tisková mluvčí MP Jaroslava Krejčová.

Početná rodinka nutrií si zabrala rybník pro sebe

Do očí bijící, a to každý měsíc a každý den, jsou auta zaparkovaná v Ellerově ulici pod značkou zákazu stání. Asi není značka dostatečně vidět… Kéž by platilo moudro vyřčené řeckým filozofem Platónem: „Kdo platí pokutu, je zbavován špatnosti své duše.“