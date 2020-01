Zvuky šicích strojů se v pátek v podvečer rozléhaly po Rodinném centru Beruška ve Strakonicích. Konala se tam jedna z lekcí kurzu šití Lenky Černé. Ta vede už několikátý kurz pro začátečníky a může říci, že je o ně zájem.

Kurz šití v Rodinném centru Beruška ve Strakonicích. | Foto: Deník / Klára Alešová

Mezi partou soustředěných mladých žen sedí i osmiletá dívčina. Jmenuje se Janička Ulčová. Je to tři dny, co dostala svůj první šicí stroj. „Koupila mi ho mamka, jsem tu s ní. Říkala, že už skoro zapomněla šít a musí se to znovu naučit a jestli bych nechtěla jít na kurz s ní. A já šla. Baví mě to a tak mi mamka koupila můj vlastní šicí stroj,“ říká pyšně Janička a sklání oči zpět k práci. Šije si polštářek a už se těší, jak na něm bude spát.