Od konce února v klášteře kvůli tomu probíhají stavební práce na obnově prostor v budově velkého konventu, kde se v 18. století mnišské latríny nacházely.

Obnova si vyžádá celkovou částku něco málo přes 706 tisíc korun.

Kláštery, zvláště ty cisterciácké proslulé důmyslným vodním systémem, měly dokonale vyřešené i takové příslušenství, jakými byly záchody. „O rozmístění toalet ve zlatokorunském klášteře nás informuje geometrický plán Ing. Josefa Matze z roku 1787, který vznikl zhruba rok poté, co z kláštera odešli poslední řeholníci v souvislosti s reformami císaře Josefa II.“, informuje kastelánka Lenka Tondlová. Ve zlatokorunském klášteře se nacházely v prvním a ve druhém patře východního křídla velkého konventu. V přízemí sousedily se skriptoriem a knihovní chodbou, v patře s mnišskými celami.

Záchody nebyly odděleny, ale představovaly dlouhou dřevěnou lavici s otvory na sezení, jako tomu bylo u starých Římanů. Ústily do šachty hluboké zhruba šest metrů. Odtud byly splašky odváděny do slepého ramene mlýnského náhonu a dále do řeky. „V době největšího rozkvětu působilo v klášteře asi čtyřicet mnichů. Na Matzově plánu je v každé místnosti označené jako toaleta zakresleno pět těsně vedle sebe přiléhajících latrín. Opat měl k dispozici toaletu ve svém bytě v budově prelatury“, upřesňuje Lenka Tondlová.

Návštěvníci nahlédnou do prostoru v přízemí z knihovní chodby. Místnost zaujímá rozlohu 86 metrů čtverečních a její obnova si vyžádá revitalizaci podlah a omítek, repasi vstupních dveří a oken, úpravu elektroinstalace i kontrolu stavu odpadové šachty a odvětrávacího kanálu. Místnost bude zařízena dobovými předměty i replikou latrín s pisoárem. „Nejedná se o rekonstrukci historického stavu, ale o volnou evokaci původní funkce prostoru“, upřesňuje kastelánka Lenka Tondlová.

Projekt obnovy historických záchodů je realizovaný za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu a vyjde na 706 357,- Kč. Mnišské toalety v budově velkého konventu si návštěvníci budou moci prohlédnout v rámci hlavní prohlídkové trasy od konce srpna letošního roku.