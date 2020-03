Jako opařená zůstala stát paní K. ve chvíli, kdy se dozvěděla, že se u lékařky, u které před pár dny na strakonické poliklinice byla, prokázala nákaza koronavirem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Nevěděla jsem, co mám dělat. Volala jsem obvodnímu lékaři a ten mi řekl, že pokud mi je dobře, mám zůstat čtrnáct dní v karanténě, že hygienici budou všechny, kdo přišel s lékařkou do přímého styku, kontaktovat,“ vzpomíná. A také se tak stalo. Po nařízené karanténě přišly i testy na COVID-19. „Hrozně jsem se jich bála. Nevěděla jsem, co mě čeká, ale samotný zákrok nic nebyl, jako výtěr z krku, horší ty nervy, než vám řeknou, jak to vyjde,“ popisuje chvíle nejistoty. Výsledek byl naštěstí negativní.