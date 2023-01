Co vše se už ví o nové mutaci covidu Kraken: Příznaky, intenzita šíření i rizika

Vloni v 1. týdnu bylo v kraji registrováno 1 277 případů ARI na sto tisíc obyvatel, v roce 2020, v době intenzivního dodržování proticovidových opatření, pouze 581 případů ARI a 18 případů ILI na sto tisíc obyvatel. Letošní výskyt ARI je tedy vyšší než ve srovnatelném období vloni zhruba o osm set případů na sto tisíc obyvatel kraje a více než trojnásobně vyšší než v roce 2020.

Nejvyšší výskyt ARI je tradičně evidován ve skupině dětí do pěti let. Tady po vánočním volnu relativní nemocnost v kraji poklesla oproti předešlému týdnu o 13,5 % na 6 515 případů na sto tisíc. Mezi školními dětmi (6 – 14 let) byla 3 371 případů na sto tisíc (-19,7), mezi mladými lidmi (15 – 24 let) 2 394 případů na sto tisíc (-0,5 %), v populaci dospělých (25 - 64 let) bylo 1 127 případů na sto tisíc obyvatel (+8,1 %) a mezi staršími občany v kategorii 65+ nemocnost vzrostla rovněž o 8,1 procenta na 892 případů na sto tisíc.

Co se týče srovnání jednotlivých okresů, nejvyšší relativní výskyt mezi okresy Jihočeského kraje měl okres Český Krumlov, který k pátku registroval 2 516 případů na sto tisíc obyvatel okresu, a nemocnost tu mezitýdenně poklesla o 7,8 %. Na Táborsku bylo 2 483 případů na sto tisíc obyvatel a hygienici tu evidovali mezitýdenní nárůst o 4,4 %. Na Jindřichohradecku byla nemocnost 2 428 na sto tisíc (+25,9 %), na Českobudějovicku bylo k dnešku 2 067 případů na sto tisíc (-26,4 %), na Strakonicku 1 623 (+8,5 %), na Prachaticku 1 586 (-2,8 %). Nejnižší nemocnost má aktuálně okres Písek s 1 547 případů na sto tisíc (+11,8 %).

Co se týče chřipky a chřipkových onemocnění, i tady registrují hygienici největší nemocnost mezi předškolními dětmi: Ve věkové skupině 0 – 5 let je výskyt ILI 631 případů na sto tisíc (+12,9 %), mezi školními dětmi (6 - 14 let) je 281 na sto tisíc (+4,5 %), mezi mladými lidmi (15 – 24 let) 124 na sto tisíc (+7,8 %), mezi dospělými (25 - 64 let) 83 na sto tisíc (+29,7 %) a mezi seniory 104 na sto tisíc (-1,9 % oproti předešlému týdnu).

K omezení či zákazu návštěv podle informací k pátku již přistoupila většina managementů jihočeských nemocnic.

Od 4. ledna omezila počet návštěvníků Nemocnice České Budějovice na maximálně dvě osoby u lůžka a délku návštěvy na maximálně 15 minut. Od 4. ledna zakázala návštěvy Nemocnice Český Krumlov. Od 5. ledna zakázala návštěvy Nemocnice Jindřichův Hradec. Výjimkou jsou osoby blízké u porodu, návštěvy na porodnicko-novorozeneckém oddělení a návštěvy rodičů či zákonných zástupců hospitalizovaných dětí. V Nemocnici Dačice jsou zatím návštěvy bez omezení s doporučením používat ochranu dýchacích cest, dezinfekci rukou a další protiepidemická opatření. Rovněž Nemocnice Písek doporučuje používat roušky nebo respirátorem a zakazuje návštěvy osobám s příznaky respiračního onemocnění. Bez omezení jsou návštěvy v Nemocnici Prachatice, v Nemocnici Vimperk trvá zákaz návštěv na oddělení LDN. Do odvolání trvá od 4. ledna zákaz návštěv v Nemocnici Strakonice a od 30. 12. v Nemocnici Volyně. Od 5. ledna trvá zákaz návštěv v Nemocnici Tábor s výjimkou návštěv rodičů či zákonných zástupců hospitalizovaných dětí na dětském oddělení a šestinedělí a na účast osoby blízké u porodu za dodržování hygienických opatření.