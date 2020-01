V hotelech přibyly letáky informující o koronaviru

Na infekčním oddělení českobudějovické nemocnice byl v pondělí hospitalizován čínský turista s podezřením na koronavirus. Do České republiky přijel v neděli 26. ledna. Cestoval z Budapešti přes Bratislavu do Vídně, dále do Hallstattu a potom do jižních Čech.

Koronavirus, ilustrační foto