Loni se osud hospody známé pod názvem U Javoru od základu změnil. Jejím novým majitelem se stal Petr Zíka, majitel nedalekého statku Jedraž. „Nějaké riziko se najde vždycky. Tak to v našem oboru prostě je. Ale kdybys podle toho podnikal, nikdy bys nic nedokázal,“ řekl letos v únoru.

U Miluny

Hospoda nyní nese název U Miluny a téměř po půl roce jede na plné obrátky. „Bohužel, máme zatím plně otevřeno jen v sobotu. Moje dcera Eliška, která bude její šéfovou, dělá zkoušky na hotelovce. Ale v polovině června už chceme mít otevřeno každý den,“ říká Petr Zíka. Zájem lidí je prý tak velký, že o osud hospody strach nemá. „Steaky, svíčková, ryby, buchty, všechno jen domácí a bez chemie. Na to lidé slyší,“ dodává.

Zpočátku prý ale obavy byly, protože nikdo nemohl tušit, jak dlouho bude strach lidí z covidu trvat dlouho.

Haďák

Letos na Josefa otevřel Vladimír Had na Palackého náměstí ve Strakonicích pivnici Minipivovar Haďák. „Jsem tady ve svém, takže to byl asi jeden z důvodů, proč jsem se i přes nepříznivou dobu rozhodl otevřít,“ říká Vladimír Had. Interiér připomíná vesnický styl a jde o kombinaci pouze přírodních materiálů – dřeva, kamene. mědi a skla. „Chceme, aby se tady lidé cítili dobře, a tak jsme se snažili zachovat původní ráz vnitřku,“ dodává. Pivo vaří od roku 2018. „Jako kluk jsem dělával ve strakonickém pivovaru, takže jsem si splnil svůj sen,“ říká Vladimír Had.

Lux

Ve Strakonicích Na Stráži začal letos v bývalé kavárně Vesna fungovat LUX Cafe&Bar. „V podstatě každé podnikání je tak trochu hazard, ale já to miluju. Věřil jsem, že se nám to povede. Spousta lidí nám říkalo, že jsme blázni v této době, ale já v tom viděl příležitost. Bohužel, kvůli covidu muselo zavřít hodně podniků, což je mrzuté. Budeme doufat, že zase nepřijdou nesmyslná opatření,“ říká majitel Jakub Krýsl. Základem jsou podle něj tři priority. Kvalitní a poctivé drinky, usměvavý a příjemný personál a v neposlední řadě pocit klidu a bezpečí. „Všechny tyto naše zásady se snažíme maximálně dodržovat a pevně věříme, že to zákazníci ocení,“ dodává. I když se v LUXU trochu báli, že si lidé odvykli sednout na kávičku se zákuskem ještě k tomu, když na Ukrajině začala válka. Ale opak prý byl pravdou, lidé chtějí společnost a zase se vídat jako normální člověk na veřejnosti a užít si svou chvilku pohody.