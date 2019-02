Strakonice – Nejkritičtějším místem pro nekontrolovaný vstup cizích lidí do Základní školy Dukelská byl dosud přes vchod do družiny. Tudy si totiž mohli chodit pro obědy rodiče dětí, které onemocněly. Ty mají nárok na oběd první den nemoci, pak musejí rodiče jejich stravování zrušit.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Klára Alešová

Od středy je vše jinak. S ohledem na nedávné události ve Žďáru nad Sázavou platí pouze časové úseky, kdy si mohou rodiče oběd vyzvednout. „Je to od 11.15 do 11.30, od 12.10 do 12.20 a od 12.50 do 13.15 hodin," uvedl ředitel školy Václav Vlček.

Rodič se dostane pouze do jídelny, ostatní dveře do školy budou zamčené. „Mimo tyto výjimky bude moci přijít rodič přes hlavní vchod, kde zazvoní, představí se a nahlásí účel návštěvy. Ale ruku na srdce, i když je tam kamera, nemůžeme znát rodiče více než 900 dětí. Pokud se někdo bude chtít do školy dostat, podaří se mu to," dodal Václav Vlček.

V Základní škole Jezerní reagovala ředitelka Jaroslava Kolesová hned po tragédii ve Žďáru nad Sázavou. Děti někdy totiž pouštěly v dobré víře cizí lidi do školy samy. „Vyzvali jsme děti k tomu, aby cizí lidi samy nepouštěly. Instruovala jsem samotné pedagogy a zesílili jsme dohledy," řekla. „Kromě toho je ve vestibulu přehledná tabule s bezpečnostními pokyny pro děti i učitele," dodala.

Zabezpečení vstupů do škol je podle vedoucí odboru školství Libuše Řeřábkové plně v kompetenci ředitelů zařízení. Město tedy neuvažuje nad tím, že by například městskou policii pověřilo kontrolami vstupů do škol.

Nejtěžší je uhlídat bezpečnost ráno. Do škol míří stovky dětí

Může policie napomoci při zabezpečení vstupů do škol? „Besedami, prevencí a nácviky situací," říká tisková mluvčí policie Jaromíra Nováková.

Dělá PČR ve Strakonicích nějaká opatření ohledně zabezpečení škol v návaznosti na tragický případ ve Žďáru nad Sázavou?

Přímo na zabezpečení škol ne, to je záležitost převážně samotných škol. Policisté se v okolí škol pohybují, a to jak v ranních, tak v odpoledních hodinách, a to každodenně v průběhu celého roku, pokud policisté neplní závažnější služební úkony.

Kontroluje PČR vstupy do škol při běžných obchůzkách?

Společně se strážníky MP u škol dohlíží na bezpečí školáků a samozřejmě na bezpečnost v dopravě. Součástí prevence jsou rovněž besedy, při kterých se zaměřujeme na bezpečné chování při jednání s cizí osobou. Téma besed a policejních opatření realizujeme právě s ohledem na vzniklou situaci, která vyvstává v danou dobu (například podezřelý muž v černém vozidle, který údajně lákal děti do vozidla, tehdy jsme navštívili všechny školy a žáky informovali o bezpečném chování).

Máte poznatky o zabezpečení vstupů už z dřívějších dob – například když se před několika měsíci objevoval sexuální deviant v okolí ZŠ Dukelská?

Co se týká výskytu sexuálního devianta v okolí školy ZŠ Dukelská, tak PČR tehdy oficiální oznámení neobdržela. Přesto se pohyb policistů u ZŠ Dukelská zvýšil, opatření zajišťovalo obvodní oddělení. V návaznosti na tragický případ ve Žďáru nad Sázavou nás oslovily některé školy s požadavkem, abychom se v rámci preventivních aktivit pořádaných na jejich škole zaměřili i na toto téma.

Jaká základní bezpečnostní opatření by z pohledu PČR měli ředitelé školy určitě udělat a dodržovat je?

Jaká opatření by z pohledu PČR měly školy udělat, můžeme pouze doporučit. Jsou to opatření, která po tragické události slýcháme stále a ze všech stran – zlepšit zabezpečení, zvýšit informovanost učitelů, žáků, zvýšit dohled u vstupu apod. Sama mám však zkušenost, že školy ve Strakonicích mají vstupy do budovy uzamčené a pouze na zazvonění a ohlášení je člověk vpuštěn dovnitř. Modernější školy disponují už videokamerou, kde si ověří, kdo u zvonku stojí. Větším problémem podle mého názoru je uhlídat bezpečnost v ranních hodinách, kdy do škol přicházejí desítky až stovky žáků a následně pak odchod dětí z družin. Žákům by se proto mělo rozšiřovat povědomí o bezpečném chování nejen v prostředí školy. Stále častěji by jim měla být pravidla připomínána, a to nejen ze strany pedagogů, ale i rodičů.