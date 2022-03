Můžete zmíněné folkové večery připomenout?

Před dvěma lety, přesněji v lednu 2020, jsme ve strakonické čajovně Pod stolem odstartovali cyklus folkových večerů. Jeho smyslem a cílem bylo a je seznamovat příznivce tohoto žánru, ale nejen je, s předními, i méně známými osobnostmi folkové hudby. Tak říkajíc zblízka.

Co mohou vyznavači této muziky očekávat?

Folkové večery budou mít od podzimu tohoto roku měsíční periodicitu s tím, že se uskuteční každý druhý pátek v měsíci, pokud si nějaká nenadálá situace nevynutí výjimku. Měsíce květen až srpen patří tradičně festivalům a venkovním koncertům. Zbývá nám tedy ještě duben a toho je třeba využít. Proto hned 1. dubna bude mým hostem Jiří Dědeček. Český písničkář, básník, textař, překladatel, spisovatel, externí pedagog, autor četných rozhlasových a televizních pořadů. V neposlední řadě je také předsedou českého centra mezinárodního PEN klubu. Víc než deset let vystupoval ve dvojici s Janem Burianem. Jiří se narodil v Karlových Varech, od roku 1964 žije v Praze. Studoval žurnalistiku, potom přešel na obor knihovnictví a vědecké informace na UK, dále pak vystudoval scénáristiku a dramaturgii na FAMU. Od roku 1983 je ve svobodném povolání. Je členem čestné rady ekologického sdružení Děti země a členem jeho komise pro udělování anticeny Ropák roku. Je též podporovatelem hnutí Duha.

Skvělý začátek. Kdo bude dalším hostem?

Na 29. dubna jsem pozval do čajovny Františka Kasla. František je zpěvák, kytarista, skladatel a textař. Krom jiného byl i šermířem, kulisákem a dlouholetým kapelníkem doprovodné skupiny Jakuba Smolíka, pro kterého složil i několik hitů. V 90. letech získal cenu Country rádia jako objev roku a i cenu posluchačů. Často vystupoval co by host legendární country kapely Fešáci. Hudba a tvorba vychází z jeho vzorů – Bob Dylan, Petr Kalandra nebo Petr Spálený. Se svojí kapelou Franta Kasl band vystupuje jak na folk a country festivalech, tak i v menších a komornějších klubech. František aktuálně vydává LP desku Jiný to ne(bu)de. Mimo kapelního hraní vystupuje sólově v komorním pořadu jen s kytarou a foukací harmonikou, ve kterém vzpomíná na svoji kariéru kulisáka v divadle ABC, šermíře i na skupinu Fešáci. S tímto projektem vystoupí i u nás.

Přes léto se Folkové večery odmlčí. Koho přivedete potom?

V podzimních měsících to budou například Pavlína Jíšová, Štěpán Kojan, Loes van Sachjk a další.