Turnaj ve vaření guláše

Buzice – Tradiční turnaj ve vaření guláše pořádají v sobotu 13. července v hospodě u Čiláka v Buzicích. „Máme už asi sedmý nebo osmý ročník a na každý se schází kolem osmi účastníků,“ říká za pořadatele Petr Samec. Vaří se na dvoře na kotlíku nebo plynovém vařiči. Suroviny si každý soutěžící donese v ještě nezpracovaném stavu. Uvařeno musí být do 17 hodin. Porota hodnotí chuť, barvu i vůni. Na talíři bývá pravidelně zvěřina a letos prý je přislíbený i jelení guláš. Na nejlepší kuchaře čeká odměna v podobě utopenců nebo lahvinky s něčím ostřejším.

Triatlon v Mladějovicích

Mladějovice – Plavání, cyklistika, běh. V těchto třech disciplínách se v neděli utkají závodníci Mladějovického triatlonu. Závod startuje od 14 hodin na Ovčáckém rybníku. Registrace probíhají od 13 hodin. Startuje se v kategoriích děti, ženy, muži, seniorky a senioři. Jde už o 27. ročník triatlonu.

Hlavolamy a pokusy na faře

Malenice - Hlavolamy, společenské hry, pokusy a mnoho zábavy čeká na malé i velké v informačním a kulturním centru v Malenicích. Kdo přijde, může si vyrobit třeba sopku nebo vlastní lávovou lampu a také zahrát spoustu her. Otevřeno je od pondělí do pátku od 9 do 12 a od 13 do 15.30 hodin. V sobotu se můžete do světa zábavy vydat od 13 do 17 hodin. Herna se nachází v bývalé faře.