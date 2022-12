V lednu 2023 bude zahájena výstavba parkovacího domu u českobudějovické Sportovní haly. Na místě současného parkoviště vyroste zhruba za rok komplex, který pojme 495 automobilů a 75 kol. Nový dům bude sloužit řidičům, kteří mají namířeno do centra a zároveň by měl pokrýt poptávku sportovních, ale i hudebních fanoušků, kteří zamíří na utkání či za zábavou do haly či jinam do centra jihočeské metropole.