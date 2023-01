U haly už se daly do práce bagry a stavbaři se pustili do akce, která by měla trvat zhruba rok. Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše má objekt, který vznikne na místě dosavadního parkoviště, pojmout 495 automobilů a 75 kol. Náhradní plochy za oblíbené parkoviště jsou připravené nedaleko. Příjezd k bytovým domům v ulici Volejbalistů zůstává obousměrně zachován.