Členové či sympatizanti hnutí ANO v Českých Budějovicích se začali scházet před 17. hodinou v restauraci Hoch Špalíček u Dlouhého mostu. Politici z prvních pěti míst jihočeské kandidátky však chyběli, ti vyrazili na centrální setkání hnutí do Prahy. Mezi příchozími nechyběl primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda.

Politici výsledky sledovali na velkoplošné projekci s napětím. Chvíli si krátili přátelským povídám i vtipkováním.

Volební Štáb Ano v Českých Budějovicích tradičně uspořádal setkání v restauraci Hoch Špalíček na Vltavském nábřeží.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

K občerstvení si účastníci štábu objednali pestré jednohubky, ale i lososa, vepřovou panenku, pečené kuřecí špalíčky, grilované brambory či zeleninu.

Štáb ODS, která je součástí vítězné koalice SPOLU, se sešel v sídle ODS - Modrém domě v Branišovské ulici. Nechyběl tady lídr jihočeské kandidátky Jan Bauer.

"Volební kampaň byla strašně dlouhá oproti minulým volbám," řekl. "Vím, že soupeř byl těžký, o to víc si toho vážím, že jsme vyhráli," doplnil k volebnímu vítězství lídr koalice SPOLU Jan Bauer a poděkoval voličům za důvěru a koaličním partnerům za korektní spolupráci. Ocenil, že v jižních Čechách má koalice SPOLU lepší výsledek než v jiných krajích.

Volební štáb jihočeské ODS byl tradičně v Modrém domě na křižovatce ulic Branišovská a Husova v Českých Budějovicích. Přípitek na vítězství.Zdroj: Deník/Edwin Otta

K budoucímu postupu Jan Bauer řekl, že v jižních Čechách už před parlamentními volbami šly koaliční strany (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) příkladem ve spolupráci ve vedení kraje a ukázaly, že taková koalice funguje a má smysl. Na celorepublikové úrovni očekává spolupráci s Piráty a STAN. "Platí, co jsme říkali před volbami. Pokud nám to voliči umožní, budeme se snažit vytvořit smysluplnou koalici, která přinese změnu," uvedl Jan Bauer.

Dalším poslancem za ODS bude Václav Král, aktuálně působící v čele českobudějovické teplárny. Právě na energetiku a otázky životního prostředí by se chtěl zaměřit. Za koalici SPOLU zasedne v parlamentu i Pavel Klíma, náměstek hejtmana, člen TOP 09. Ten by chtěl přetavit do své práce dlouholeté zkušenosti z vedení Základní školy Malšice (Táborsko).