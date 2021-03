„Segment lahvového piva je ten, co nás momentálně drží nad vodou. U nás sice roste počet prodaných piv, ale pouze těch lahvových. V meziročním srovnání se jedná o více než 15 procentní nárůst. Prodej sudového klesl na minimum. Ale díky i za to, spousta jiných pivovarů je na tom ještě hůře,“ uvádí ředitel Měšťanského pivovaru Dudák Strakonice Dušan Krankus.

„Ve Vimperku chceme otevřít novou pivovarskou prodejnu a přemýšlíme, že světlý ležák Klostermann budeme stáčet do plechovek,“ uvádí Krankus.

Na sociální síti Facebook vzbudila velký zájem nová reklamní kampaň s názvem Lok Lok Daun. Cíl byl jeden – ještě více v této době podpořit prodej našeho lahvového piva.

„Doba dnes není jednoduchá a vypadá to, že to ještě nějakou dobu potrvá. Vždy platilo, že lépe se těžkosti překonávají s dobrou náladou, a tak jsme se pokusili tyto nedobré časy trochu odlehčit,“ uvádí ředitel.

Vůbec poprvé stočí tento týden pivovarští svůj speciál do třetinkových lahví. Půjde o zelené Velikonoční pivo, které se bude poprvé prodávat jinde, než v Pivovarské prodejně.

„Zájemci si ho budou moci koupit i ve vybraných prodejnách Jednoty. V podobném trendu bychom rádi pokračovali i s ostatními speciály,“ říká Krankus.

Pivovarští jsou také velice spokojení se svojí Pivovarskou prodejnou, která v nové podobě stojí již tři roky před pivovarem. Každý den se zde prodá zhruba 5000 lahví piva, aktuálně je to ještě asi o 15 procent více, než loni.

„Celkově tu prodáme asi třetinu všech lahvových piv, které ve Strakonicích stočíme. Chtěli bychom takovou prodejnu otevřít ve Vimperku, což je město, kde má pití strakonického piva bohatou tradici a je také branou Šumavy, na kterou se v našem pivovaru specializujeme. Aktuálně ve Vimperku hledáme vhodné místo a budeme rádi za tipy,“ uvádí ředitel.

Protože prodej sudového piva klesl téměř na nulu, v Dudáku přemýšlí, že by stáčeli pivo do plechu. „Zatím jsou to plány. Vybrali jsme jeden druh piva a děláme grafické návrhy. Nejdůležitější je také jednání s firmou, která má stáčecí linku, kde je přetlak zájemců,“ vysvětluje Krankus.

Českému gastrooboru ředitel přeje aby se po překonání krize rychle znovu nadechl. „Opět přinášel potěšení všem, kdo chtějí zajít na dobré točené pivo. My jsme pivovar, který si vždy zakládal na tom, že prodává více piva v sudech, než v lahvích. Česká hospoda je pojem a posezení s přáteli se úplně nedá nahradit konzumací lahvového piva doma,“ uzavírá.

Pavel Pechoušek