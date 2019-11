Projekt na rekonstrukci Bellarie, letohrádku, který využívá Jihočeské divadlo (JD) při svých představeních na otáčivém hledišti, je podle kastelána českokrumovského zámku Pavla Slavka hotov. „Nyní se jedná o technologiích a pracovních postupech, jak dosáhnout souladu s divadlem,“ přibližuje. V roce 2020 nebude sezona na otáčivém hledišti omezena, práce v interiéru začnou až na podzim. Na jaře 2021 přijde však na řadu demontáž schodišť, kamenných desek teras, dále izolace, kompletní inženýrské sítě, kanalizace suterénu a podzemí. „To už předpokládá těžké postupy a stavební stroje,“ říká kastelán s tím, že dojde ke střetus divadelním provozem.

Podle generální ředitelky Národního památkového ústavu (NPÚ) Naděždy Goryczkové je pro památkáře Bellarie důležitá stejně jako pro JD letní scéna před točnou. „Budeme se proto snažit skloubit časový harmonogram obnovovacích prací s provozem otáčivého hlediště,“ slibuje. Do budoucna však dojde k omezení denních představení, protože léto je pro práce ideální.

Kastelán Pavel Slavko, ředitel NPÚ Petr Pavelec a ředitel JD Lukáš Průdek se sešli kvůli budoucím provozním podmínkám. Není však stále znám přesný harmonogram prací, které bude třeba na památce provést. „Čekáme, že nám bude předložen návrh smlouvy na další roky,“ uvedl Lukáš Průdek. O harmonogramu se bude jednat. „Již dnes je zřejmé, že budeme muset obnovu rozložit do delšího časového úseku,“ vysvětluje generální ředitelka.

V roce 2022 by mělo být vše hotovo. Po rekonstrukci plánuje NPÚ v objektu provádět v rámci prohlídkové trasy Zámecké zahrady.

Bellarie je podle památkářů jedním z nejhodnotnějších zahradních pavilonů. „Je to středoevropská úroveň. Co se týká dochovaných mechanismů, je to obrovský unikát,“ říká Pavel Slavko. V Bellarii se nachází skvosty jako výtahové stoly. Nejcennější je však stůl s tabulí pohybující se dolů do sklepa, kde se naaranžuje jídlo či sklidí nádobí, poté je znovu vysunut nahoru do společnosti. Zatímco v Evropě se nachází dvě, tři rekonstrukce, v Bellarii mají originál. „Je tam dochováno z hlediska barokních mechanismů a kulinářství všechno, co se nedochovalo ve Versailles a v královských, císařských sídlech Evropy,“ dodává kastelán.

Interiér a malby jsou podle kastelána ve velmi dobrém stavu. „Ty byly opakovaně restaurovány,“ vysvětluje. Problém je se statikou jednotlivých teras a s izolací. „Veškeré izolace teras a schodišť už dožily, protékají, tím pádem zavlhčují spodní části staveb. Mrazový cyklus napíná a zvyšuje objem vlhkosti a záteku, tím trhá zdivo. Z toho hlediska je Bellarie hodně ohrožena,“ objasňuje stav budovy Pavel Slavko. Podle něj je nejvyšší čas začít s opravou. Vždyť dvacet let se do památky neinvestovalo. „Jen se retušovalo bez narušení provozu divadla. Teď to musí být naopak,“ dodává na závěr.

