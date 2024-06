Ševcovskou tradici jihočeského města připomíná soutěž, která dokáže děti i dospělé skutečně nadchnout. Rodinné týmy soutěží v tom, kdo přesněji hodí škrpálem.

Hod bavorovským škrpálem 2024. Soutěž rodinných týmů v zahradě Panského domu v Bavorově na Strakonicku. | Foto: Deník/Edwin Otta

Ke dni dětí znovu pozvali do zahrady Panského domu v Bavorově na Strakonicku malé i velké. „V první části děti procházely různá stanoviště s úkoly,“ přiblížila dění při zábavném odpoledni za organizátorky Hana Bendová. Doplnila, že na stanovištích čekalo na děti třeba házení na plechovky, skákání v pytli a podobná klasika.

Potom už se chystal třetí ročník soutěže v Hodu bavorovským škrpálem. „Program pořádá město Bavorov, kulturní komise, ke Dni dětí a jako připomínku ševcovské tradice města,“ zmínila Hana Bendová a připojila poděkování firmě E.ON za půjčení skákacího hradu pro děti v doprovodném programu.

Kdo by v hlavní soutěži, kde se utkaly rodinné týmy nazvané třeba Slavie nebo Sparta, čekal skutečné roztrhané škrpály, hluboce by se mýlil. K mání byly boty všech druhů a velikostí, dětské s kožíškem, holinky, polobotky, ale všechny boty vyčištěné, naleštěné a i se značkou Made in Italy.

Naleštěné tahače se na strakonickém letišti vyrovnaly do vzorných řad

Házelo se do nádob vzdálených podle věku soutěžícího. Někteří zřejmě ještě domů odjeli na kárce, ti nejzkušenější už byli v roli rodičů.

„Účast je kolem padesáti dětí. Je to přibližně stejné jako minulý rok,“ řekla Hana Bendová a dodala, že někoho možná odradilo proměnlivé počasí. „Ale my to nevzdáme,“ zdůraznila za nadšenou partu pořadatelek a pozvala rovnou s úsměvem zájemce na další ročník.

Na tři nejlepší čekaly znovu blyštivé poháry a připravené byly i sladké odměny pro všechny mladé soutěžící a písničky pro odpolední volný program.