Strakonicko - Houbaři se už mohou těšit na své první úlovky. Ale nejsou náhodné, musejí vědět, na jaká místečka vyrazit!

Strakonický houbař Jan Malířský to potvrzuje. „Šel jsem se začátkem týdne podívat do lesů a na hráze rybníků. Je ale opravdu hrozné sucho a je pravda, že nejsou vidět ani prašivky. Ale já jsem šel speciálně za hřibem kovářem, který roste od května do listopadu, horko snáší dobře a málokdy je červivý. Šel jsem na osvědčená místa lety, která nikdy nezklamala,“ říká Jan Malířský.