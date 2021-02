„Byla to fakt síla. Máte peníze na investice a najednou mizí v propasti. Platíte nájem a nesmíte pracovat,“ řekla po první vlně loni na jaře.

Druhá vlna připomínala uragán. „Prymula nejprve řekl, že se máme připravit na opětovné zavření a za pár okamžiků to bylo jinak – zavíráte hned. Tečka, hotovo,“ řekla tehdy. Dost velký důvod to vzdát. To ale neudělala. Jen už zachovává klid a rozvahu.

Když se dozvěděla o možnosti opětovného otevření v pondělí 22. února, nechalo ji to klidnou. „A co s tím? Přehazují si to jako míček. Až otevřou, tak otevřou. Už neplýtvám nadšením tak zbytečně.“ Ukázalo se, že její volba zůstat klidná byla velmi správná. Otevření se nekoná.

Jaká je nynější Michaela Kučerová? Změnil ji nějak ten uběhnutý rok?

Jaká je… Těžká otázka… Asi stejná, jen mnohem opatrnější a obezřetnější co se týká lidí. Mohla by to být osudová chyba.

Co se týká lidí? To zní jako špatná zkušenost.

Přesně tak. Nechci se kvůli hlouposti anebo možná chuti ublížit dostat do potíží. Tahle doba dost nahrává těm, kteří si chtějí i přes úsměvy vyřídit účty, pomstít se.

Takže máte nějaký svůj vnitřní test na lidi kolem vás? Jak vypadá?

Dávám si větší pozor na to co a před kým říkám, jak ten člověk reaguje, jak se chová. Není to tak, že bych byla stále ve střehu a podezřívavá. Spíše bych řekla, že mám větší cit pro drobnosti, které jsem dříve přehlížela.

Ještě v pátek 19. února ráno byla naděje na rozvolnění, během dopoledne ale vláda rozhodla o pokračování zákazu. Otevření i vašeho kadeřnictví se tedy odsouvá. Jste zklamaná?

Proč? Byla to malá naděje, ale osobně jsme nepočítala s tím, že bych otevřela. Takže mne to zas tak nezasáhlo. Myslím si totiž, že už jsme všichni dost vycvičení a opatrní.