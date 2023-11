PADDY

Kříženec loveckých plemen. I přes svůj věk je stále aktivní a hravý. Hledá páníčka, který by byl co nejvíce s ním, nejlépe pořád, a to jak doma, tak na dlouhých procházkách. Když je sám, tak se poměrně hlasitě projevuje. Jinak je čistotný a ke všem lidem přátelský. V zimě bude rád sdílet pohodlí a teplo domova.

Paddy.Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová