Ústavní soud ještě Strakonice neřeší

Strakonice – Naděje, že Ústavní soud v Brně by mohl rozhodnout o platnosti či neplatnosti výroku krajského soud ohledně voleb do strakonického zastupitelstva loni v říjnu ještě do konce ledna se rozplynula.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Strakonickému deníku to v pondělí 28. ledna potvrdila mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková. „V těchto dnech nejsou volby ve Strakonicích na seznamu plánovaných projednávání Ústavního soud,“ uvedla Miroslava Sedláčková. Starosta Břetislav Hrdlička (SV) ale koncem minulého týdne připustil, že posun v kauze očekává právě během přibližně dvou týdnů. Zatím je Ústavním soudem pozastavena vykonavatelnost usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o zrušení voleb a vykonatelnost rozhodnutí ministra vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města Strakonice. Ohlédnutí:

SV získala v říjnových volbách 16 mandátů z 21.

Neúspěšný kandidát Karel Janský (Změna pro Strakonice) uspěl u krajského soudu s návrhem na neplatnost voleb. Tvrdil, že SV znemožnila volebním konkurentům inzerci a propagaci.

Krajský senát mu dal 20. listopadu za pravdu.

Strakonická Veřejnost spolu s Břetislavem Hrdličkou, Městem Strakonice a Radou města Strakonice podala Ústavní stížnost a Komunální ústavní stížnost k Ústavnímu soudu v Brně.

Autor: Petr Škotko