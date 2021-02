V neděli 21. února uplyne 170 let od narození Františka Heritese, spisovatele, farmaceuta a muže, který stál u založení místního muzea a galerie.

František Herites se narodil 21. února 1851. | Foto: Deník / Lucie Hasilová

Pokud by měl možnost zavítat do městské galerie v těchto dnech, jistě by se nestačil divit. Za dveřmi uzavřenými protiepidemiologickými opatřeními se zdá, že nezůstal kámen na kameni. Stálé expozice mění své umístění a jsou stěhovány tam, kde je zrovna kousek prostoru, aby bylo možné oživit zdi novými malířskými nátěry.