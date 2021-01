Akademický malíř Jiří Rejžek se narodil 16. února 1914 ve Strakonicích, jeho otec i děd byli kaligrafové.

Jiří Rejžek maluje skicu strakonického hradu pro budoucí obraz. | Foto: Jan Malířský

Velký vliv na něj měl zdejší učitel Hadraba a malby Josefa Dvořáka Šumavského. Studoval na zdejším gymnáziu, kde ho ovlivnil malíř Václav Polívka, který zde v té době působil a také ho doporučil do soukromé školy bratří Boháčů v Praze na Malé straně. To byla dobrá příprava pro vysokou školu architektury, kde byl jeho učitelem Oldřich Blažíček a Cyril Bouda. Zde se seznámil a spolupracoval s Václavem Špálou, Emilem Fillou a Vincencem Benešem. Poté do roku 1965 působil na zdejším gymnáziu a od roku 1970 učí na Pedagogické škole v Prachaticích.