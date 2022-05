Strakonická kriminálka tak dostala na stůl loupežné přepadení, které později Strakonice proslavilo po celé republice. Vietnamský podnikatel byl poměrně známou osobností a postavou strakonického byznysu. „Pachatelé ho odvezli do nedalekého větrolamu za Strakonice, kde ho přivázali ke stromu. Pak se vrátili do domu pro peníze,“ přibližuje události kriminalista Bohumil Votava.

Co ale bylo cílem minimálně tříčlenného přepadového komanda? „Chtěli peníze, ale spíše si myslím, že šlo o pomstu nebo vyřizování účtů,“ dodal k událostem z roku 2007 Hai Nguyen.

V tento okamžik se mohlo zdát, že policie si případ odškrtne jako vyřešený. I když se podle Bohumila Votavy prověřovaly různé verze, ve finále nakonec chyběly jasné důkazy.

Pytel na hlavu

Hai Nguyen přišel z Vietnamu do tehdejšího Československa v roce 1982. V té době mu bylo 20 let a pracoval ve strakonické zbrojovce. Po sametové revoluci v listopadu 1989 se dal do podnikání a během krátké doby se stal věhlasným podnikatelem.

Jedním z jeho neznámějších podniků se pak stal Music club Inferno na sídlišti Mír. V roce 2007 už byl tento podnik natolik věhlasný, že kdo ho nenavštívil, jako by nebyl. Jeho provozovateli ale přivodil strach o vlastní život.

V listopadu 2007 byl Hai Nguyen přepaden přímo na zahradě vlastního domu. Při krátkém rozhovoru přibližuje tehdejší události. „Hodili mi nějaký pytel na hlavu, odvezli do lesa, kde mě přivázali ke stromu. Chtěli peníze, ale já jim řekl, že doma žádné nemám,“ vzpomíná Hai. Pachatelé mu nevěřili a přinutili ho, aby jim dal tedy bezpečnostní kód od domu. Únosci ale nedokázali tuto šanci využít. „Zřejmě namačkali špatný kód a alarm u domu začal houkat. Toho se zřejmě zalekli,“ popisuje Vietnamec.

Savo

Když tahle část lupičům nevyšla, pokračovali jinak. Podnikatele naložili do auta a vozili ho po okrese. Dostali se až k obci Hlupín, kde ho vyhodili z auta, zuli, polili savem a nechali ho svému osudu. „Měl jsem strach, protože jsem nevěděl, co udělají. Slyšel jsem, jak s někým telefonují a že akce končí. Já se pak pěšky dostal k nějaké samotě, odkud mi zavolali policii,“ dodává Hai Nguyen.

Strakonický kriminalista Bohumil Votava a jeho kolegové se ve svém vyšetřování dostali až do Středočeského kraje. „Vyšetřování směřovalo různými směry a k různým osobám. Do hry se dostala také varianta vyřizování účtů, ale konkrétní důkazy jsme nezískali. Případ tak zůstal nevyřešený,“ řekl Bohumil Votava.

