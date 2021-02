Přinutili ho nastoupit do jeho auta, kde měli otevřít bombu s propan butanem a pak plyn zapálit. Syn prý jen zázrakem přežil…

Z Domažlic do Drahonic

Jakou spoji1tost ale má centrum Chodska s okresem Strakonice? Až moc jednoduchou. Když policisté vytrasovali cestu uneseného mladíka, dostali se na osu Domažlice – Strakonice – České Budějovice. A tak tento na první pohled jasný případ začali vyšetřovat strakoničtí kriminalisté. „Když jsme se za mladíkem vypravili, vůbec netušil důvod toho, co se stalo. Vyprávěl, že si ho museli únosci s někým splést, protože on sám žije normálním způsobem,“ přibližuje dvacet let staré události strakonický kriminalista Bohumil Votava.

Podle mladíka z Chodska se mělo stát následující. Po cestě z baru ho zastavili a přepadli tři muži. Přepadli ho, přinutili ho nasednout do jeho auta na místo spolujezdce, svázali mu ruce a na zadní sedadlo umístili desetilitrovou láhev s propan butanem. Nakázali mu, aby mlčel a auto vyrazilo na cestu. Dostali se tak kolem 23. hodiny až na odpočívadlo na hlavním tahu I/22 u rybníku Horní mlýnský u obce Drahonice. Tady zastavili auto tak, že mu předek mířil do rybníku, pustili plyn a zapálili. Exploze plynu poslala vůz do vody…

Mladík se ale dostal na břeh, i když měl popáleniny II. a III. stupně – měl velmi popálené ruce a hlavu. Podařilo se mu zastavit jiné auto a dopravit se do Strakonic. Zde si najal taxík, který ho vezl do Domažlic. Řidiči vyprávěl, že přišel o mobil a 1000 korun.

Nečekaný objev

Jenže kriminalisté i přes veškerou snahu nezjistili nic o třech podezřelých mužích ani o mafiánském vyřizování účtů. O to více se ale přibližovali ke zraněnému mladíkovi. A najednou se před nimi začal objevovat jiný příběh… „Asi po dvou týdnech jsme zjistili, že jde o velmi uzavřeného, smutného člověka, který nechtěl být na světě. Nakonec se o svém osudu sám rozpovídal,“ pokračuje Bohumil Votava.

Ten den chtěl mladík navštívit svoji dlouholetou kamarádku. Ta ale na něj neměla čas. Na benzínce si tedy koupil onu láhev s plynem a odjel do Drahonic, kde zaparkoval auto, pustil plyn a škrtnul zápalkou. Jenže pud sebezáchovy byl silnější a osud chtěl, aby jeho životní pouť pokračovala. Styděl se však za to, co chtěl udělat. A tak si vymyslel přepadení a pokus o vraždu.

Dnes by asi jeho počínání řešily soudy a dost možná, že by musel zaplatit výdaje spojené s vyšetřováním případu. Před dvaceti lety se nic takového nedělo. Jediné, čím musel zaplatit, je žít s vědomím, že chtěl dobrovolně odejít z toho světa…