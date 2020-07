V rekreačním středisku Olšina vyrostla nová moderní dřevostavba s interaktivními prvky, kde se dozvíte mnohé o fauně a flóře Olšiny i okolí.

Samotná stezka pak lemuje rybník kolem dokola v délce sedmi kilometrů. Je to stezka vskutku originální – vede nejenom po souši, ale také přes mokřady a rašeliniště, ale i nad vodou rybníka na dřevěných pilotech.

„V roce 2015 jsme si řekli, že bychom mohli na tomto území kolem rybníka Olšina, které mají vojenské lesy a statky ve správě desítky let, vymyslet po optimalizaci výcvikového prostoru něco nového, pěkného, co by propagovalo naši společnost a přiblížilo přírodu ve vojenském prostoru. V březnu roku 2016 tehdejší generální ředitel souhlasil, že divize Horní Planá může realizovat výstavbu návštěvnického střediska a naučné stezky, ale pod podmínkou, že na to získáme dotaci,“ uvedl generální ředitel Vojenských lesů a statků (VLS) Petr Král. To se nejprve nepovedlo, ale pak pracovníci lesů ve spolupráci s krajem našli jinou cestu prostřednictvím česko-rakouského projektu Interreg. „A díky tomu dnes mohu stát před tímto krásným střediskem,“ řekl Petr Král. „Je to pasivní dům,“ dodal. Uvnitř je recepce, centrum výchovy, čítárna a rozsáhlá expozice.

Stezka pak převážně vede přes rašeliniště a slatě po chodnících z dubových fošen na pražcích či dřevěných pilotách. Nabízí místa k zastavení a netradiční vyhlídky. Na stezce vstoupíte také na plovoucí molo, most inspirovaný bobří hrází a kromě naučných cedulí tam najdete i jiné atraktivity jako budku pro ptáky lidské velikosti či loďku, která vás přepraví na molo doprostřed rybníka.

„Projít stezku trvá tak hodinu a půl, je dlouhá sedm a půl kilometru,“ říkal průvodce Jan Kobr, lesní pedagog Vojenských lesů a statků, když ve čtvrtek vedl návštěvníky k Olšině. „Zde jsou sečené hospodářské louky. Ale už je vidět podle rostlin, že se blížíme k podmáčeným místům blíže rybníku. Nejprve půjdeme vlhkou tužebníkovou ladou,“ vysvětloval. „Protože všude okolo uvidíte krásné tužebníky jilmové.“

Chůzi po stezce usnadňují dřevěné chodníky a o zábavu není nouze. Najdete na ní netradiční vyhlídky a stavbičky, plovoucí mola.

„Jsme tu dnes poprvé, ale super. Až na to bahno, ale dobrý, ani komáři nejsou,“ podělila se o dojmy Daniela Šípová z Hůrky. „Jo, je to tu dobrý,“ souhlasily i děti, které paní Danielu a její kamarádku doprovázely.

Cílem projektu je propagovat tamní krajinu, přeshraniční spolupráci a vzdělávat veřejnost ve vztahu k přírodě.