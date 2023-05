Unikátní situace nastala v Chýnově na Táborsku, hnízdo naproti kostelu Nejsvětější trojice společně obývají dvě černobílé ptačí slečny. Jedinečný způsob hnízdění čápů bílých místní ornitolog nezaznamenal za celou svou padesátiletou kariéru. Zjistili jsme podrobnosti.

Hnízdění dvou čapích samic v Chýnově na bývalém pivovaru. | Foto: Online kamera města Chýnov

Hnízdění čápů bílých je v plném proudu a na několika místech se už vylíhla čápata. Dvě hnízda letos na sebe poutají pozornost více než jiná kvůli neobvyklým párům. V jihočeském Chýnově nedaleko Tábora spolu hnízdí dvě samice, které pečují každá o čtyři vejce. V kraji Vysočina v Horní Cerekvi zaznamenali vzácné mezidruhové páření samce čápa černého a samice čápa bílého.

Na hnízdě v Chýnově tvoří pár dvě samice od poloviny dubna. Fakt, že jde o dvě čápice, odhalil místní ornitolog Michael Strnad detailním sledováním kamery s přímým přenosem. Oba ptáci podle něj střídavě snášeli vejce až do konečného počtu osm. „Jedna ze samic je navíc okroužkovaná, takže víme, že jde o tu, která tady loni vyvedla tři mláďata. Loňský samec letos nepřiletěl. Nový samec se sice na hnízdě také objevil, dvořil se loňské samici, ale odletěl, aniž by došlo k páření a už se nevrátil. Později nová samice vytrvale tokala na loňskou, až ji přijala a došlo i k opakovanému stejnopohlavnímu páření. Že jde skutečně o dvě samice, se potvrdilo až snášením vajec,“ vysvětluje Strnad, který se hnízdu dlouhodobě věnuje.

Vysílání je hitem

Netradiční pár budí nadšení i u veřejnosti. Online kamerové vysílání lidé hojně komentují. Naděje umírá poslední a někteří věří i ve vylíhnutí mláďat. „Přání je otcem myšlenky. Děvčatům bych to moc přála,“ uvádí Jitka Šuranská.

Jak doplňujeme chýnovský místostarosta Evžen Zadražil, město kamerový systém pořídilo v loňském roce a hned se jeho youtube kanál stal hitem. „Kameru jsme umístili na kostel, má za úkol monitorovat hnízdo na protější budově bývalého pivovaru, už loni to mělo obrovskou sledovanost nejen místních obyvatel, ale nadšených pozorovatelů z celé republiky,“ upřesňuje. V Chýnově čápy považují za symbol jara a každý rok jejich přílet lidé očekávají s nadšením. „Proto jsme před časem nefunkční komín upravili a vrátili zpět i hnízdní podložku,“ uvádí.

Jak dodává s humorem, je 21. století a moderní doba. LGBT komunita (lesby, gayové, bisexuálové a transgender osoby) tak proniká i do zvířecího světa. „Sám nechápu, jak to mohla příroda takto zařídit. Samozřejmě se tomu podivuji, ale spíše je to otázka na odborníky – ornitology, jak k tomu došlo, mohu jen s nadsázkou říci, že se tak LGBT vztahuje na další živočišné druhy,“ zmiňuje Zadražil.

První v republice

Obě samice se aktuálně starají o hnízdo, vítají se, klapou zobáky a pečují o snůšku osmi vajec – takto vysoký počet vajec nebyl u čápů bílých v jednom hnízdě dosud zaznamenaný. „Samice by měly sedět do poloviny května, kdy se mají líhnout mláďata. Bude skutečně zajímavé sledovat, zda se z vajec něco vylíhne, protože čápi se páří na hnízdě, jinde je to vzácné, a tak je velká pravděpodobnost, že vejce jsou neoplozená,“ naznačuje chýnovský ornitolog.

Samice může veřejnost sledovat pomocí online přenosu na youtube. Ornitolog Strnad využívá vždy jednodenní záznam a mapuje situaci. „Dělám ornitologii padesát let, a nikdy jsem nic podobného neviděl, ani jsem o tom neslyšel. Netypický byl už návrat samice, první totiž většinou přilétá samec. Druhá samice nemá kroužek, tak šlo o hůře identifikovatelnou záležitost, odlišuje ji ale tmavá skvrna na pravém příuší, na kameře jsou obě dobře rozeznatelné. Když obě začaly klást vejce, bylo vše jasné,“ komentuje zvláštní vztah čápic.

Samice se podle jeho slov ze začátku příliš nesnášely, postupně se však jedna z nich vžila do pozice samce a dokonce se spářily. „Nejdříve jsem myslel, že je to samec, ale to jsem se mýlil, jak jsem již vysvětlil,“ dodává Strnad. Nepřímým důkazem je i početná snůška vajec. „Každá má čtyři, to je normální číslo pro čápa, osm už by bylo na jednu samici moc, to už by bylo naprosto výjimečné,“ popisuje dále.

Čápi se běžně páří na hnízdě, a tak prý radost z mláďat s nejvyšší pravděpodobností místní pozorovatele nečeká. „Na náhodný flirt u rybníka nevěřím. Ale v přírodě nikdy neříkejte nikdy, takže budeme třeba všichni velmi překvapeni, ale moc tomu nevěřím. To zjistíme v druhé polovině května,“ říká Michael Strnad.

U jiných druhů běžné

Pro ornitology jde o první známý stejnopohlavní pár čápů bílých. „Mimo jiné i proto, že se to velmi obtížně zjišťuje. Nyní se to ale podařilo prostřednictvím kamer, kde vidíme, že obě snesly vejce. Pokud se však mláďata vylíhnou, bylo by ještě zajímavější zjistit genetiku rodičů. Jde sice o neobvyklé hnízdění, ale nejde o první stejnopohlavní pár mezi ptáky. Někdy takové páry i vychovávají mláďata. Pouze to probíhá bez pozornosti kamer,“ dodává ředitel České společnosti ornitologické (ČSO) Zdeněk Vermouzek.

Dle vyjádření Michaela Strnada společně hnízdí například divoké kachny. „U nich se stává, že dvě kachny snáší do jednoho hnízda. Tam jde o jinou situaci, páry se páří mimo hnízdo a samice se o vajíčka starají střídavě, protože u nich o snůšku samci nepečují vůbec,“ uzavírá příkladem jiného druhu.

Pozorování lze sledovat na online kameře umístěné na věži kostela Nejsvětější trojice v Chýnově. Nahlédnot do hnízda můžete ZDE.

Do sledování čapích hnízd se v oblíbeném programu České společnosti ornitologické (ČSO) každoročně zapojují stovky dobrovolníků, kteří vkládají svá pozorování na stránku birdlife.cz/capi.

Pozorování z hnízda v Chýnově perem Michaela Strnada:



Dne 19. března 2023 odpoledne přilétla na hnízdo samice s černým kroužkem. Podle čísla je jasné, že jde o samici, která zde loni vyvedla tři mláďata. Protože letos nefunguje jednoduché pojmenování samec a samice, nazveme si ji „Loňská“.



Ráno 22. března se na hnízdě objevil druhý čáp, bez kroužku, s tmavou skvrnou na pravém příuší. Loňská ho okamžitě nekompromisně zahnala, proto jsem předpokládal, že jde také o samici. Za týden 29.3. ráno se na hnízdě opět objevuje čáp s černým příuším. Po dopoledních manévrech, kdy je Loňskou vyháněn, odlétá. Loňská opakovaně klape zobákem. Odpoledne 2.dubna na hnízdo k Loňské přistává statný samec, oba klapou zobákem, klaní se. Vypadá to na soulad, ale samec po půlhodině odlétá a už se nevrátí. Je to samec bez kroužku, takže jiný než loňský.



Večer 11. dubna se na hnízdě konečně objevuje druhý čáp a oba tráví na hnízdě noc. Druhý den se ukazuje, že je to čáp s tmavým příuším, který se pokoušel o Loňskou už dříve. Odpoledne se s Loňskou páří. Původně domnělá druhá samice je tedy evidentně samec. Podle francouzského filmu Ukradli torzo Jupitera jsem si ho tedy pojmenoval „Jupiter“. V dalších dnech se Jupiter s Loňskou opakovaně páří a spolu přistavují hnízdo. Vše se zdá být v pořádku. Pozdě v noci 17. dubna se v hnízdě objevilo první vejce! Snášení nebylo pozorováno. Druhý den se Loňská a Jupiter střídají v sezení a přinášení hnízdního materiálu.



Večer 18. dubna v 21.30 hodin usedá Loňská na první vejce, a když po půlhodině vstane, jsou pod ní vejce dvě! Čápi by sice měli snášet obden, ale druhé vejce snesla evidentně Loňská – tedy samice, takže není důvod k vzrušení. Na obě vejce usedá Jupiter. Přes den 19. dubna oba střídavě sedí. Následující noc usedá na vejce Jupiter ve 21.23. Když vstává v 21.30, jsou pod ním tři vejce! Takže žádný Jupiter, ale Jupiterka! Od té doby až do 24. dubna snášely obě samice na střídačku vejce každou noc. 24. dubna v 23.30 se na hnízdě objevilo poslední, tedy osmé vejce. Samice teď sedí na hnízdě a budou pokračovat do poloviny května, kdy by se měla líhnout mláďata. Nevěřím tomu, že se něco bez samce vylíhne. Čápi by se měli pářit jen na hnízdě, takže na náhodný flirt někde u rybníka nevěřím. Ale v přírodě nikdy neříkej nikdy, takže třeba budeme překvapeni. Hnízdo sledujeme i dál.