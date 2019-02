Strakonice - Stovky dětí a dospělých se přišly v úterý přiučit jak založit kompost či roztřídit správně pet lahve.

Ohromná hromada kompostu, skoro dvoumetrový „živý" krtek a hlahol dětí. Přesně takhle to vypadalo v úterý dopoledne na rampě u radnice. Biologické centrum Akademie věd ČB ve spolupráci s kompostárnou Jarošovice a společností Rumpold zde připravilo zábavně naučnou akci s názvem Podzimní kompostobraní aneb Přijďte pomoci krtečkovi uklidit jeho krtinu.



Děti, ale i dospělí, měli například možnost poznat vědecké metody zkoumání půdy, pod mikroskopem si prohlédli půdní živočichy, společnost Rumpold zde představovala způsob třídění odpadů a Kompostárna Jarošovice přivezla hromadu kompostu, který si zájemci mohli odnést v taškách domů.



Daniela Procházková z Biologického centra Akademie věd ČB vysvětluje důvod takové akce: „Chceme upozornit na to, že půda je důležitá. Je to neobnovitelný zdroj a pokud z ní budeme jen brát a nevrátíme nic, brzy budeme mít problém."

Dětem se akce líbila, s nadšením procházely všechny stánky, učily se správně třídit odpad, ovšem největší oblibu získal obrovský krtek, který se s nimi kamarádil.



Zájem tato akce budila i u kolemjdoucích lidí. „Procházela jsem jen kolem. Ozývá se odsud velký hlahol, tak jsem se přišla podívat, co se zde děje. Myslím, že téma půdy jako neobnovitelného zdroje je důležité, naší generace se důsledky moc nedotknou, ale generací příštích už určitě," říká Markéta Grabmüllerová.



Nápad uspořádat takovou akci vznikl podle Daniely Procházkové už loni právě v centru. „Loni byl mezinárodní rok půdy, a tak jsme uspořádali na náměstí v Českých Budějovicích podobnou akci jako dnes tady. Protože jsme zaznamenali od lidí zájem, pokračovali jsme letos na jaře v Táboře a na podzim ve Strakonicích," uvádí Daniela Procházková.



V příštím roce zatím plány na podobnou akci v Biologickém centru nemají. Ale jak říká Procházková, vše je zatím otevřené.