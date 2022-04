Jak si prodejna vede především v době nočního režimu, kdy zde mohou nakupovat pouze lidé s bankovní identitou?

Roman Slamka.Zdroj: Deník/Petr ŠkotkoPřekvapivě dobře. Přiznávám, že jsme takový nástup nečekali, ale o to větší máme radost.

Můžete svoje tvrzení podložit nějakými konkrétními čísly?

Určitě. Pochopitelně každý den je to jiné, ale v průměru se zde uskuteční v nočním režimu 10 nákupů denně a průměrná útrata činí 100 korun. Vzhledem k tomu, že nejde o prodejnu, kde by lidé dělali větší nákupy, je to velmi slušná bilance. Ale také zde registrujme nákupy v hodnotě 300 až 400 korun.

Byli jsme první v automatické prodejně. Vůbec to není špatné

O jaké zboží je během nočního provozu největší zájem?

Spíše o svačiny, pak také víno, energetické drinky nebo sladkosti.

Prodejna najíždí na noční režim bez prodavaček v 17 hodin, v sobotu pak v 11 hodin. Tento režim trvá vždy do šesté hodiny ranní. Kdy v nočním režimu lidé chodí nejvíce?

Rozhodně do půlnoci, pak už jen výjimečně. Ale od našich prodavaček vím, že zde byl nákup také kolem půl šesté ráno. Slyšely zákazníka, když připravovaly prodejnu na otevření.

Objevily se také nějaké negativní záležitosti?

Právě, že vůbec. Žádné vandalství, žádné pokusy o vloupání. Pouze jednou objevily prodavačky v prodejně rozsypaná nějaká semínka, ale to šlo spíše o nehodu.

Bez prodavaček. Ve Strakonicích se otevřela první automatická prodejna v Čechách

Před otevřením prodejny lidé ve Strakonicích hodně spekulovali o tom, jak dlouho taková prodejna přežije. Co vám zatím dosavadní provoz ukázal?

Že se ti, kteří prorokovali nesmyslnost takové prodejny, mýlili. Strakonice jsou malé město, přesto se automatický provoz v nočním režimu ujal. Když jsme měli o Velikonocích téměř čtyři dny zavřeno, uskutečnilo se zde 120 nákupů! A to zatím poskytuje bankovní identitu pouze šest finančních domů. Také se ukázalo, že lidé si takovou možnost neomezeného nákupu uvědomují a zaslouží si ji. Je klidně možné, že tento systém pomůže zachovat prodejny v obcích, kde hrozí jejich uzavření nebo výrazné omezení provozní doby. Ale přece jen je mi jedné věci líto. Především starší lidé si myslí, že u Bečvářů je pouze automatický provoz. Jen nakouknou dovnitř a zase odejdou. Znovu opakuji, že v běžné pracovní době se jim budou věnovat naše prodavačky.

Zároveň se také především na sociálních objevovaly „zaručené zprávy“ o propuštění prodavaček z obchodu u Bečvářů. A nyní se dokonce objevily názory, že budete propouštět až se prodejna zaběhne. Jaká bude vaše odpověď?

Že jde o hrozný nesmysl. K Bečvářům hledáme náhradu za paní prodavačku, která sama z rodinných důvodů odchází. Ale rozhodně jsme nepropouštěli, nepropouštíme a nebudeme propouštět. Všimli si lidé, jaká je situace na trhu práce? Spíše bychom potřebovali více tak skvělých kolegyň, jaké jsou u Bečvářů. Je to skvělá parta.

Ve Strakonicích vznikne prodejna budoucnosti. Nakoupíte v ní kdykoliv

V létě má skupina COOP otevírat stejnou prodejnu v Českém Krumlově. Použijte na druhém konci jižních Čech zkušenosti ze Strakonic?

Jednu určitě. Že když se ujala malá, doslova svačinová prodejna ve Strakonicích, bude určitě fungovat i několikanásobně větší v Českém Krumlově.