Ulice se jmenují podle osobností i dle směru, kam vedou

Písek – Město má v současné době 271 pojmenovaných ulic. Další nový název mělo schválit listopadové zasedání zastupitelstva, ale rozhodnutí odložilo.

Ulice v Písku.Foto: archiv Deníku

Důvodem byl nesouhlas Osadního výboru (OS) Hradiště, kde se nová ulice staví.

Letopisecká komise navrhla název Na Bacovech. „Vychází z pomístního názvu běžně užívaného v této lokalitě, což potvrzují pamětníci i kronika obce Hradiště z roku 1927,“ vysvětlil předseda letopisecké komise Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea v Písku.



OS Hradiště se však spíše přiklání k názvu K Bacovům. „Podle pamětníků se Na Bacovech užívalo v jiné lokalitě. V blízkosti se říkalo i Kalčák, proto je možný i název Ke Kalčáku,“ uvedl zastupitel a předseda OS Hradiště Michal Turek.



S pojmenováním ulic se ve městě začalo až po roce 1785 a Píseckým to musel nařídit krajský hejtman. Nedbali totiž vyhlášky z roku 1770, podle které měly být očíslovány domy a následně pojmenovány ulice. Nicméně už dříve existovaly na území města některé názvy jako Drlíčov, Putimská nebo Rybářská ulice.



V historii Písku, stejně jako jiných měst, některé ulice a náměstí hned několikrát změnily jméno za nové nebo se vrátily k původnímu.



Jak upozornil ředitel Prácheňského muzea Jiří Prášek, k zásadní změně došlo s nebývalou stavební aktivitou, kdy v roce 1895 měl Písek jako první město v Čechách schválený regulační městský plán. Ulice zpočátku byly pojmenovány hlavně podle významných českých osobností, jako byli například Chelčický, Hálek a Jungmann.



O názvu ulic vždy rozhoduje zastupitelstvo na doporučení letopisecké komise rady. V některých případech mají ulice jméno ještě dříve, než se začnou stavět, jindy v okamžiku, kdy prvnímu dokončenému domu je třeba přidělit číslo popisné, jako tomu je v případě ulice na Hradišti.



Pokud se jedná o ulice v ucelené lokalitě, letopisecká komise se přiklání k „tématickému“ pojmenování. Například nové ulice U Václava se jmenují podle knížat zaznamenaných ve Starých pověstech českých – například ulice Nezamyslova, Hostivítova nebo Neklanova. V části u Zemského hřebčince jsou to například ulice Janotova, Pažoutova, Miltnerova nebo Havelkova, což jsou jména píseckých vlastenců.



V zásadě platí, že nový název nesmí být stejný ani podobný jako pojmenování jiné ulice na území města. „Osobně se přikláním k tomu, aby se, pokud je to možné, ulice jmenovaly podle směru, kterým vedou, jako například Budějovická, Pražská, K Hůrkám neboK Putimi. Je to i dobrá orientace pro návštěvníky Písku,“ dodává Jiří Prášek.