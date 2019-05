Vodňansko – Nemile byli v nedávných dnech překvapeni dělníci společnosti Strabag, kteří pracují na výstavbě nového mostu u obce Křtětice u Vodňan.

O co šlo, popsal jeden z pracovníků. „Dopravu tady řídí semafory. Když jsme přišli ráno do práce, semafory nefungovaly. Někdo z nich ukradl baterie,“ říká dělník a dodal, že do plechové bedny u semaforu, kde jsou baterie umístěny, není problém se dostat. Jméno uvést nechtěl, ale svoji informaci doplnil ještě o jednu pikantnost. „Ty baterie se ztratily dvakrát.“