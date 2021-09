Součástí slavnostní ceremonie bylo i předání ocenění v soutěži „Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje“. Ta měla ukázat, jak byly využívány krajské finanční prostředky v rámci Programu obnovy venkova za období 2016-2020. Do soutěže podalo přihlášku celkem 57 obcí se 155 projekty. Výsledky byly již odtajněny na tiskové konferenci 19. července (psali jsme zde), ale až dnes bylo možné, aby hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, jeho náměstek pro krajské dotace Pavel Hroch a předseda Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje Luboš Peterka, předali ocenění a finanční dary starostům vítězných obcí osobně.

Za udržování řemesel a zvykoslovných tradic, propagaci tanečního sečení kosou, tradice jihočeského masopustu a ochotnického divadla získal ocenění také Miroslav Šobr. Nominaci s jeho jménem zaslala obec Volenice. „Jsem rád, že tyto tradice máme i v dnešní době komu předat. O sečení má zájem spousta lidí. My jsme kvůli tomu založili i Spolek sekáčů a kosců České republiky. A masopust byl před námi a bude jistě i po nás. To je fenomén vesnice, který si lidé nenechají nikdy vzít,“ řekl Miroslav Šobr.

Ocenění za rozvoj lidových tradic, především vyšívání lidových krojů, za dlouholetou prezentaci jihočeských Blat, získala paní Jiřina Zikmundová. Na cenu hejtmana ji nominoval Blaťácký soubor písní a tanců v Ševětíně, u jehož zrodu v roce 1974 stála. „V první řadě jsem byla překvapená, že si mé práce někdo všiml. Celý Blaťácký soubor, ve kterém působí 45 let, je oblečený mojí rukou. Jeden z mých krojů se dostal dokonce i do Ameriky,“ řekla Jiřina Zikmundová, díky které se dodnes můžeme těšit z blaťáckých lidových krojů, které jsou typické svou nezaměnitelnou výšivkou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.